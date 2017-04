Condemnat a nou anys per intentar matar a ganivetades la seua exdona a Almacelles

L’Audiència Provincial imposa a l’agressor sis anys més de llibertat vigilada || L’home va esperar la dona al portal de casa per agredir-la per sorpresa i ho va presenciar la filla de tots dos

L’Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a nou anys i mig de presó David Soriano, l’home de 38 anys que el setembre del 2015 va atacar amb un ganivet la seua exparella en un portal d’Almacelles i la va ferir greument. El tribunal li imposa un pena de nou anys per un delicte d’assassinat en grau de temptativa i sis mesos més de presó per un delicte de trencament de condemna. Així mateix, l’agressor, que va ser empresonat després dels fets, haurà de complir sis anys més de llibertat vigilada, no podrà atansar-se a la víctima a menys de 150