El túnel de Tres Ponts costarà 51 milions i el 50% es pagarà el 2021

R.R. / C. Sans

Requerirà una inversió superior als 48 milions que la Generalitat estudiava a començaments d’any

La Generalitat valora en 51 milions la inversió necessària per al túnel de Tres Ponts, a la carretera C-14 entre Organyà i Montant de Tost, durant els propers cinc anys. Es tracta d’una quantitat superior als 48 milions que el Govern estudiava a començaments d’any per construir aquest pas subterrani d’1,3 quilòmetres i eixamplar la calçada amb murs de contenció i sortints. Així ho ha afirmat el vicepresident i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, arran d’una pregunta parlamentària del PSC.En la seua resposta, Junqueras precisa que l’Executiu català espera pagar la meitat de l’import dels treballs, 25,3 milions, durant l’últim any