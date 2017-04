Els Agents Rurals presten 33 auxilis ciutadans aquesta Setmana Santa

Els Agents Rurals han intensificat la vigilància en àrees recreatives, embassaments, rius i pantans per evitar infraccions per part dels ciutadans durant les vacances de Setmana Santa. A més, han hagut de dur a terme 33 serveis d’auxilis ciutadans per persones perdudes a la muntanya o camins i cotxes amb problemes als paratges. Una xifra alarmant si es compara amb anys anteriors. Entre dijous i dilluns, han portat a terme un total de 496 actuacions a les comarques de Lleida i han imposat 45 denúncies, de les quals un 20% estan relacionades amb la pesca. Així ho va explicar aquest dimarts Llorenç Ricou, el responsable dels Agents Rurals a Lleida.

Quant a pesca, s’han fet 111 inspeccions a pescadors, de les quals 22 han acabat en denúncia per falta de tiquet del vedat, no tenir llicència o utilitzar mètodes prohibits. Les multes en aquests casos van des dels 60 als 600 euros. Així mateix, s’han imposat deu multes per cicular per zones no autoritzades, sobretot al Pirineu, i set més per risc d’incendi.