L'advocat del pare de Nadia renuncia a la seua defensa i només portarà a la mare

EFE Actualitzada 19/04/2017 a les 16:23

© Margarita Garau i Fernando Blanco, amb la seua filla Nadia.

El lletrat Alberto Martín, advocat del pare de Nadia, ha anunciat que deixarà la seua defensa per centrar-se exclusivament en la de la mare, en entendre que aquesta és la millor estratègia per recuperar la tutela de la nena, que la família considera prioritària.



Tot i que encara no ha formalitzat la seua renúncia al jutjat, Martín ha avançat aquest dimecres que té previst deixar de defensar Fernando Blanco, que roman en presó preventiva des del passat 9 de desembre acusat d’una presumpta estafa en els donatius que recaptava per a la seua filla d’11 anys, aprofitant-se que, pel que sembla, la nena patia una greu malaltia.



D’aquesta forma, l’advocat només representarà Margarita Garau, mare de la nena, que està imputada en la causa per estafa però es troba en llibertat provisional, a diferència del seu marit. Segons l’opinió d’Alberto Martín, la defensa separada de la parella és la millor estratègia per aconseguir que la mare pugui recuperar la tutela de la menor, que el jutge va retirar als pares després de prendre’ls declaració com investigats el mes de desembre passat.



El lletrat descarta que aquest moviment pressuposi l’existència d’un "conflicte d’interessos" entre ambdós membres de la parella.



A més, recorda que, a diferència de Fernando Blanco, la mare de Nadia mai no va disposar de diners procedents dels donatius que els pares de la menor van recaptar fraudulentament, amb l’excusa que necessitaven fons per als tractaments que, segons els seus pares, la seua filla necessitava per la malaltia rara que pateix.



Alberto Martín va anunciar ja la seua intenció que els pares de Nadia mantinguessin una estratègia de defensa separada, amb advocats diferents, després que el mes de gener passat el jutge de La Seu d’Urgell (Alt Urgell) que investiga el cas els cités per interrogar-los per la troballa de fotografies de contingut sexual de la menor en un llapis de memòria de la parella. Després de la seua declaració com a investigats del mes de gener passat, el jutge va obrir un nou procediment contra els pares de Nadia pels delictes d’exhibicionisme, provocació sexual i explotació sexual.