Emili i Arnau Torné han declarat aquest dimecres a l’Audiència de Barcelona

Els fets jutjats

L’excapellà i el seu fill acusats d’estafar una anciana de 81 anys amb alzheimer de Tàrrega van declarar aquest dimecres a l’Audiència Provincial de Barcelona., Emili i Arnau Torné s’enfronten a judici per presumptament haver-se apropiat de 99.800 euros de Carmen Arrondo.Arnau Torné, fill de l’excapellà de Tàrrega Emili Torné, va afirmar aquest dimecres davant del jutge que agafaven els diners de la llibreta de Carmen Arrondo “perquè era com de la família”. Així, es va defensar dient que l’anciana havia nomenat com a tutor al seu pare Emili per la gran confiança que tenia dipositada en ell després de mig segle d’amistat, i que per aquesta raó tenien dret a disposar també de la seua capital.Per la seua part, l’exsacerdot Emili Torné va reconèixer haver retirat els diners de la llibreta de l’anciana utilitzant el màxim que permetia el caixer fins 179 vegades.Durant la seua declaració l’excapellà va explicar que amb els diners li pagava a la dona la residència i altres despeses, com la perruqueria, i que també a causa de les dificultats econòmiques que passava, només tenia els 400 euros de pensió com a excapellà, li servia perquè la família pogués sobreviure.Els acusats van presentar també en la seua defensa un enregistrament realitzat amb el móbil amb 6 interrupcions, en les quals Carmen Arrondo diu “que poden fer amb els diners el que vulguin”. L’enregistrament va ser realitzat el juliol de 2013 quan la víctima ja tenia un grau 5 d’Alzheimer, i la van perpetrar després que haver declarat el 2012 en el judici d’instrucció del cas d’estafa.La defensa de l’anciana ha sol·licitat la nul·litat de la prova argumentant que la mateixa anciana va ser qui va interposar la demanda contra els dos homes i "perquè no hi ha cap document en el qual ella autoritzi la retirada arbitrària d’aquests diners".La Fiscalia sol·licita per a l’excapellà una condemna de cinc anys de presó per un delicte continuat d’apropiació indeguda i una indemnicación de 99.800 euros per a la dona.El cas es remunta a l’any 2005 quan suposadament, aconsellada pel processat, amic des de fa més de 50 anys, la dona va fer testament a favor d’ell davant de notari alhora que el nomenava el seu tutor. Cinc anys més tard, el 24 de setembre de 2010 i pel que sembla també després del seu consell, va vendre la casa que tenia a Tàrrega, amb la qual va obtenir 107.000 euros. Va dipositar els diners en un compte corrent en el qual també cobrava la seua pensió i els titulars del qual eren ella i l’acusat. Des d’aleshores, suposadament s’hauria apropiat dels seus diners. Estan acreditades un total de 179 transaccions de quantitats de 600, 1.000 i 1.500 euros fins que el compte va quedar dos anys després amb tot just 60 euros. El fill de l’excapellà també està implicat.L’anciana es va adonar del suposat desfalc en descobrir que s’havia quedat sense estalvis. Va demanar ajuda a un conegut de Tàrrega, Jaume Aligué, exempleat de banca, que després d’estudiar els extractes bancaris, el va alertar que havia estat víctima d’una estafa. Aligué va posar els fets en coneixement dels familiars de la dona, que resideixen Fustiñana (Navarra), a la seua població natal. El desig de la dona era anar-se’n a viure a aquesta localitat per passar allà els seus últims anys per a en un futur ser enterrada juntament amb seus dos pares i els seus dos germans carmelites descalços. Finalment, Aligué va ser designat el seu tutor el 2015 d’acord amb la voluntat expressada pels seus germans. Va aconseguir una plaça en la residència de l’hospital de Tàrrega amb l’ajuda de la Generalitat.