Pla pioner a l'Alt Urgell per saber amb una aplicació qui recicla més

Bonificacions de fins a seixanta euros a l’any al rebut de les famílies || En marxa a partir del maig en onze municipis de la mancomunitat de residus del nord

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha creat una aplicació per a telèfons mòbils que permetrà identificar les famílies que reciclen correctament i premiar qui millor ho faci. L’entitat, que gestiona les escombraries dels onze municipis situats més al nord de la comarca de l’Alt Urgell, premiarà amb bonificacions al rebut de les escombraries que podran arribar fins als seixanta euros a l’any. Així, una família que recicli de forma correcta els residus i que habitualment pagaria una taxa de 115 euros anuals, podrà reduir el rebut fins als 55 euros. Per fer-ho, la Mancomunitat ha posat en marxa una prova pilot que durarà quatre mesos (a partir de l’1 de maig) i permetrà comprovar la funcionalitat del sistema.

Des d’aquest dimarts i a llarg d’una setmana tècnics de la mancomunitat expliquen la prova, i les primeres 200 famílies que s’atansin fins al centre de la Seu d’Urgell, seran les que podran participar en aquesta iniciativa i beneficiar-se d’aquesta manera dels primers descomptes.



Aquesta setmana les primeres 200 persones que instal·lin l’app es podran beneficiar dels descomptes

L’aplicació Urgellet Recicla, pionera a Espanya segons el gerent de l’entitat, Jordi Vilaró, busca d’una banda “la justícia econòmica”, és a dir, “premiar econòmicament aquells que facin bé les coses” i incrementar els índexs de reciclatge, que a l’Alt Urgell van arribar l’any 2016 al 55% i que ara volen aconseguir elevar fins al 60 per cent.

“Pretenem aconseguir resultats similars als del porta a porta.” Els contenidors de les cinc fraccions (plàstic, cartró, vidre, orgànica i resta) estaran identificats amb un codi QR i un codi NFC (tecnologia utilitzada per identificar equips o persones) i el ciutadà que vagi a tirar les escombraries haurà de portar el telèfon mòbil per llegir el codi amb l’aplicació descarregada prèviament. Amb aquesta lectura, el servidor disposarà d’informació sobre la fracció que està reciclant la persona i en quin contenidor la diposita.



Totes les lectures passaran abans per un procés de verificació



El gerent, Jordi Vilaró, va explicar que “evitarem suspicàcies dels veïns i totes les lectures passaran per un procés de verificació abans d’aplicar el descompte a la taxa”. El descompte previst és de 2 euros a la setmana, per la qual cosa reciclant una mitjana de trenta setmanes, les famílies aconseguiran la bonificació màxima de seixanta euros a l’any. Aquesta iniciativa té un cost de 50.000 euros, subvencionats íntegrament entre l’Agència de Residus i Ecoembes. A més, l’aplicació permetrà comunicar les possibles incidències que observin els ciutadans, com brutícia o deteriorament dels contenidors. L’entitat ja preveu un sistema paral·lel per a aquells veïns i gent gran que no disposin d’un smartphone. En aquest cas, els veïns rebran la visita anual a domicili d’un educador ambiental que comprovarà el sistema de reciclatge que utilitza la persona a l’habitatge.