Artur Segarra s’arrisca a la pena mort per l’assassinat del lleidatà David Bernat

La sentència es coneixerà aquest divendres

Artur Segarra, únic acusat per l’assassinat a Bangkok de l’empresari de l’Albi (Garrigues) David Bernat, espera aquest dijous les últimes hores per escoltar la seua sentència i, en cas de ser trobat culpable, podria afrontar una condemna a la pena capital.

Està previst que un grup de jutges del Tribunal Penal del nord de Bangkok llegeixi a primera hora de divendres el dictamen del procés penal obert per tretze delictes que s’imputen a l’acusat, entre ells assassinat premeditat, segrest, robatori i extorsió.

"Hi ha molt nul·les possibilitats d’aconseguir una cosa positiva per al meu defensat", assenyala a Efe Jassada Piyasuwanvanit, l’advocat d’ofici que ha defensat a Segarra durant els tres mesos que han durat la declaració de testimonis i el seu tercer representant legal des de la detenció.

En el mateix sentit es mostren els representants de la Fiscalia consultats per Efe, que diuen estar "segurs" que el jutge condemnarà l’acusat a la pena de mort, l’única possible en cas d’assassinat premeditat, encara que, si Segarra decidís confessar, el càstig seria reduït a la cadena perpètua.

"Jo no he matat ningú. No sé res", va remarcar repetidament l’acusat, que manté la seua innocència de tots els càrrecs, durant el procés al qual sempre va acudir amb un versicle de la Bíblia escrit sobre el palmell de la seua mà.

De ser trobat culpable, encara tindrà dos oportunitats de recórrer la condemna, davant del Tribunal d’Apel·lacions i el Tribunal Suprem, i quan la sentència sigui ferma, podrà sol·licitar clemència a la Casa Reial per rebaixar el càstig, encara que aquesta última depenen del Departament de Correccionals.

el relat dels fets

L’acusat va ser detingut el 7 de febrer de 2016 per les autoritats cambodjanes a la localitat de Sihanoukville, a on havia fugit dos dies abans, i entregat a la policia tailandesa la següent jornada.

Des d’aleshores, Segarra roman confinat a la presó Bangkok Remand de la capital tailandesa, on ha preparat la seua defensa després que el tribunal accedís a entregar el reu una còpia de les indagacions policials.

La víctima, que residia a l’Iran i visitava freqüentment Tailàndia, va arribar a Bangkok el 19 de gener de 2016 per a disfrutar d’uns dies de festa.

Aquella mateixa nit va quedar amb Segarra, a qui coneixia de la nit tailandesa, per prendre unes copes i passada la mitjanit el duo es va dirigir a casa de l’acusat, on va tenir lloc el segrest.

Segons el relat exposat durant el judici per membres de la investigació, entre els dies 20 i 26 Segarra va retenir i va extorsionar Bernat per aconseguir l’accés al compte corrent a Singapur on la víctima guardava els seus estalvis.

Conforme al testificat pels forenses, la víctima va ser assassinada al voltant del 26 i, segons la investigació, aquella mateixa nit l’acusat va sortir a la seua motocicleta en direcció al riu que creua Bangkok carregat amb un gran paquet, on la Policia sospita es trobava el cadàver, i va tornar la matinada del 27 sense el farcell.

Les autoritats van trobar el 30 de gener al riu Chao Phraya les primeres restes mortals de Bernat i posteriorment van recuperar uns altres sis trossos del cos a l’aigua.

La Policia va identificar Segarra com el principal sospitós el 5 de febrer, nit en què després de ser reconegut en un restaurant de la província de Surin va emprendre la seua fugida a Cambodja.

La fiscalia va cridar a l’estrada a prop de 40 persones, cap d’elles testimoni directe del crim, per mantenir amb declaracions, mostres de l’ADN i empremtes recollides a l’apartament llogat per Segarra, enregistraments de càmeres de seguretat i extractes bancaris la culpabilitat de Segarra.

Per la seua part, Segarra afirma que és innocent de tots els delictes i va assegurar en el seu torn de paraula ser víctima d’una trampa en què va implicar la seua exnòvia tailandesa, Pridsana Saen-ubon, qui va testificar en contra seu el desembre passat.

El 2009, Tailàndia va executar per última vegada a dos convictes que van ser condemnats a mort per narcotràfic, abans d’aplicar una pausa indefinida no regulada al compliment de la pena capital.

L’últim ajusticiament per un delicte d’assassinat data de 2003, any en què el país va canviar el mètode de les execucions de l’afusellament a la injecció letal.

Segons dades d’Amnistia Internacional, a les presons de Tailàndia hi havia a finals d’any passat 427 presos al corredor de la mort, 24 d’ells estrangers.

Un australià va ser sentenciat a mort el passat 7 de febrer per un cas d’assassinat, desmembrament i destrucció de proves similar a la causa contra l’espanyol.