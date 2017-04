Bossòst projecta el primer golf d'Aran, el quart de Lleida

Després de Raimat, Solsonès i Alt Urgell, a què se se sumen tres pitch & putt més

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Bossòst firmarà el mes que ve un conveni amb un grup d’inversors i una enginyeria per promoure un camp de golf de 25 hectàrees de superfície al Baish Aran. Serà el primer d’aquestes característiques a la vall. Salardú va tenir fins al 2013 un pitch & putt, però comptava amb seixanta abonats, que va quedar negat per les riuades. L’ajuntament de Bossòst firmarà al maig amb un grup d’inversors i una enginyeria un conveni per al desenvolupament en els propers mesos d’un camp de golf, de 25 hectàrees i inicialment nou forats, amb la previsió d’ampliar-lo a divuit més endavant. El