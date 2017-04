Protecció Civil provarà divendres el funcionament de les sirenes d'accident químic

Les de la localitat de Les, a la Val d’Aran, s’activaran durant 10 minuts a partir de les 12.40 hores

TANCAR-SE EN UN EDIFICI, LA MESURA MÉS SEGURA

Protecció Civil de la Generalitat provarà divendres, 21 d’abril, a partir de les 10.00 hores fins al migdia, l’efectivitat del so i cobertura de les sirenes de la xarxa d’alarmes adscrites al Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya PLASEQCAT de Protecció Civil de la Generalitat que serveixen per alertar la població en cas d’accident químic. Al llarg del matí, entre les 10.00h i les 12.50h, s’activaran seqüencialment 82 sirenes d’avís de risc químic ubicades en 36 municipis catalans.Aquesta prova, que es realitza dos cops l’any, serveix per comprovar el funcionament de les sirenes (si sonen bé i la zona en que es pot escoltar bé el so, ja que pot variar en funció del vent i altres factors) i també per familiaritzar a la ciutadania amb el so d’avís de risc químic i els consells a seguir en cas d’accident real.L’alarma (so d’alerta) consta de tres senyals ondulants d’un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Per saber que ja ha finalitzat el risc químic la població sentirà el so de final d’alerta, un senyal continu de 30 segons de durada.Durant la prova de divendres, Protecció Civil de la Generalitat farà un enviament de missatges massius a través de l’aplicació per a mòbilper avisar a la ciutadania subscrita a aquest canal de l’activació de la sirena de cada zona, tal com es faria en el cas d’un accident químic real. També s’informarà a través del twitter @emergenciescat (amb més de 115.000 seguidors) de l’activació de les sirenes a cada municipi, com es faria en cas d’accident real, a través del #ProvaSirenes.En cas d’accident químic, la mesura de protecció més segura és confinar-se a l’edifici més proper i quedar-s’hi fins a la finalització de l’avís, tancant portes i finestres i apagant la ventilació, en cas que estigués engegada, per evitar l’entrada de possibles gasos tòxics. També és molt important que no es vagin a buscar els nens a l’escola o els avis al casal o residència (els responsables d’aquests centres estan formats per actuar en cas d’emergència).Altres mesures de protecció són no utilitzar el telèfon mòbil si no és imprescindible perquè no es col·lapsin les línies, i si ens trobem dins d’un vehicle quan sentim l’alarma d’avís no quedar-nos a l’interior del vehicle perquè no és un espai estanc segur. Hauríem d’abandonar el cotxe i tancar-nos dins l’edifici més proper.