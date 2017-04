El consistori demana mesures per informar els turistes i evitar la massificació a la carretera local

Reclamen ajuts

L’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga ha alertat del nou col·lapse de vehicles a la carretera local per accedir al congost de Montrebei durant el cap de setmana passat, coincidint amb Setmana Santa. Uns 200 vehicles envaïen la carretera local que dóna accés al pàrquing privat de la Masieta, propietat de la Fundació Catalunya La Pedrera, perquè era necessari disposar d’una reserva online per accedir a una plaça d’estacionament.El pàrquing ha ofert cada dia 150 places, mentre que als voltants s’han comptabilitzat més de 200 vehicles diaris en els dos marges de la via, que dificultaven “greument” el pas dels veïns del municipi o de vehicles d’emergències, va assenyalar l’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra. En aquest sentit, va apuntar que encara que les reserves online han reduït el nombre de visitants, tant aquesta mesura com els senyals de prohibit aparcar als marges de la calçada han estat insuficients per evitar el col·lapse.Per aquesta raó, va fer una crida a la resta d’ajuntaments de Mont-rebei i a les administracions públiques per regular millor el volum de turistes amb l’únic objectiu de guanyar en seguretat i preservar l’espai. Navarra es preguntava ahir fins a quin punt el camí pot acollir aquest alt volum de trànsit. “Està molt bé regular les 150 places de la Masieta, però ens hauríem de plantejar la possibilitat d’habilitar més àrees per aparcar, perquè hi havia més cotxes al camí públic que al pàrquing privat”, va dir. “Està clar que no hi ha una solució definitiva però hem de trobar-la.” Va insistir en la necessitat de poder informar els usuaris sobre la possibilitat de visitar el congost altres dies i no concentrar totes les visites en dies assenyalats com ponts o festius.D’altra banda, Jordi Navarra va reclamar ajuts per al manteniment dels accessos que utilitzen milers de persones. “Mont-rebei s’ha convertit en un punt turístic molt important a Catalunya i l’administració hauria de ser conscient d’això i ajudar-nos com a contrapartida a arreglar camins o habilitar nous espais.” L’any passat 100.000 turistes van visitar el congost de Mont-rebei i s’ha convertit en un dels enclavaments més visitats pel turisme de naturalesa a Lleida, després d’Aigüestortes i del Parc Natural de l’Alt Pirineu.