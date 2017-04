Els Agents Rurals denuncien Endesa per assecar un riu a Lladorre

Es tracta d’un tram de set-cents metres de la Noguera de Cardós, a prop de la presa de Montalto || És una reserva de truites i moltes de les cries haurien mort

Els Agents Rurals han denunciat la companyia elèctrica Endesa, empresa que gestiona la central hidroelèctrica que hi ha a la presa de Montalto, al Pallars Sobirà, per haver deixat sec un tram del riu Noguera de Cardós. Aquest punt es troba dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu i es tracta d’un espai que és reserva de truites. Els danys produïts, en un moment en el qual els alevins acaben de nàixer, es consideren importants perquè molts han pogut morir, segons van assenyalar els Agents Rurals. Per la seua banda, fonts del departament d’Agricultura de la Generalitat van explicar ahir