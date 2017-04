La Generalitat veta nous talls de llum per impagaments a la Torre de Capdella

Els serveis territorials a Lleida del departament d’Empresa i Coneixement van informar a l’ajuntament de la Torre de Capdella que Endesa no podrà realitzar talls de subministrament elèctric “per motiu d’impagament de factures emeses a partir del dia 1 de gener del 2015 fins que no es tingui la resposta a la consulta efectuada davant de la Direcció General de Tributs”. En aquest sentit, seran els serveis territorials els que hauran “d’analitzar el cas i adoptar l’oportuna resolució” davant de “qualsevol possible suspensió del subministrament”.

La diputada de la CUP Mireia Boya i una delegació del partit a la Vall Fosca van presentar ahir una denúncia contra Endesa davant dels directors generals d’Energia i de consum. Després de la reunió, Boya va assegurar que van aconseguir un compromís per a un arbitratge conjunt amb els veïns en el conflicte per la facturació errònia de l’energia que consumeixen els habitants de la Vall Fosca. El mes de gener passat els veïns de la Torre de Capdella van començar a liquidar els rebuts de la llum que havien rebutjat pagar entre el 2009 i el 2014 i vint-i-dos veïns de la Vall Fosca no accepten el deute que els reclamen.