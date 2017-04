Tremp celebrarà la tercera festa Pallars Terra de Corder el dia 30

El parc del Pinell de Tremp acollirà el diumenge 30 d’abril la tercera edició de la festa Pallars Terra de Corder, que té per objectiu donar a conèixer el Jussà i la gastronomia relacionada amb el corder. La regidora de promoció econòmica, Anna Ritz, va explicar que el Jussà és la “comarca catalana amb més caps d’ovella” i que tenen “una raça única, la xisqueta”. Segons els organitzadors, és una fira que espera tenir un creixement lent però sostingut i en aquest sentit, l’alcalde de Tremp, Joan Ubach, va apuntar que mentre que l’any passat van vendre 600 tiquets per al menú de la fira, aquest any en vendran 700 com a màxim per assegurar la qualitat del menjar. Per promoure el consum de carn de corder, els menjadors escolars van rebre formació des de la fundació Alicia i han incorporat aquesta carn als menús dels més petits. En aquesta tercera edició, la raça de corder convidada serà la ripollesa, també autòctona de la seua zona. A més, s’han organitzat tallers i cercaviles.