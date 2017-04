Detingut un jove de Balaguer per un furt

Conduïa una furgoneta amb objectes robats, entre ells una màquina registradora antiga

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada del passat dilluns un jove de Balaguer de 23 anys per un delicte de furt després que a l'interior de la furgoneta que conduïa hi trobessin objectes robats. El Mossos van aturar el vehicle quan circulava per la carretera la C-53 entre La Ràpita i Balaguer. Dues persones van fugir corrent per un camp i els agents només van detenir el conductor.

La furgoneta anava carregada d’objectes, entre ells d’antics com ara una màquina registradora, una càmera de fotos i dues sulfatadores agrícoles.

Hores d’ara s’està treballant per poder determinar la procedència d’aquests objectes, però tot apunta que haurien estat sostretes en algun magatzem agrícola de la zona.