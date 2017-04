El Tribunal de Comptes arxiva la investigació sobre Rialp

No aprecia indicis de responsabilitat comptable || Després de diligències arran d’una denúncia que l’alcalde atribueix a l’oposició

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Tribunal de Comptes ha arxivat la investigació que va iniciar mesos enrere sobre la gestió econòmica de l’ajuntament de Rialp, i que l’alcalde, Gerard Sabarich (PDeCAT), va atribuir a una denúncia del grup municipal d’ERC, a l’oposició. En una resolució del passat 6 d’abril, l’òrgan fiscalitzador de l’Estat arxiva les diligències al concloure que no existeixen indicis de responsabilitat comptable per part de l’equip de govern.La decisió del Tribunal de Comptes arriba després que, el passat 30 de març, la Fiscalia emetés un informe per a l’òrgan fiscalitzador segons el qual cap de les presumptes irregularitats denunciades “no revesteix