Mor un motorista de 31 anys a Andorra

L'accident ha tingut lloc aquest matí a la Massana

Un motorista d'Andorra de 31 anys ha mort aquest matí en un accident que s'ha produït a tres quarts de nou a la carretera general 3 del Principat d'Andorra, entre la Massana i Ordino.

La Policia d'Andorra ha obert una investigación per tal d'esbrinar les causes del sinistre. Els primers indicis apunten que el motorista hauria perdut el control del seu vehicle, una Ducati Monster 1200-R amb matrícula del Principat, i posteriorment s'hauria estavellat, segons ha comunicat el cos policial.Inicialment, l'home ha resultat ferit crítica però posteriorment ha mort per la gravetat de les ferides. Cap altre vehicle s'hi ha vist implicat.

Cal recordar que aquest dimarts una parella de motoristes francesos van perdre la vida en una col·lisió frontal amb un turisme a Erill la Vall (la Vall de Boí).