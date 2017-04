Pena de mort per a Artur Segarra per assassinar el veí de l’Albi David Bernat

Podria demanar a la Casa Reial tailandesa que l’hi canviï per cadena perpètua

Tailàndia va condemnar ahir a pena de mort el català Artur Segarra per l’assassinat del veí de l’Albi David Bernat el 2016. Un tribunal considera provat que va torturar l’executiu lleidatà per robar-li diners i després el va assassinar. Segarra recorrerà i podria demanar clemència a la Casa Reial tailandesa perquè l’hi canviï per cadena perpètua.El català Artur Segarra va ser condemnat ahir a pena de mort al ser trobat culpable de segrestar, assassinar i torturar el veí de l’Albi David Bernat el gener de 2016 a Bangkok. El tribunal tailandès ha trobat vàlids els arguments de la Fiscalia per