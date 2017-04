Disset treballs d’investigació en la desena jornada Invesjove al Pont

L’institut del Pont de Suert va acollir aquest divendres la desena edició d’Invesjove, una jornada en què es va exposar una mostra dels treballs d’investigació dels alumnes de segon de Batxillerat dels diferents centre educatius de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta jornada, que també s’ha celebrat a Sort i Puigcerdà enguany, vol contribuir a millorar les capacitats d’estudi i exposició en públic dels joves del Pirineu. Més de disset treballs d’investigació van completar l’esmentada jornada, en què els alumnes van parlar dels seus treballs, que ha servit per millorar les notes. Segons el president del consell, Josep Lluís Farrero, amb aquesta iniciativa es vol impulsar la investigació entre els estudiants locals any rere any. Una conferència de Víctor Farré Alins, exalumne del centre, va tancar l’acte explicant la seua trajectòria com a investigador en el doctorat de Farmacologia de la Universitat Autònoma de Madrid com a referent per a altres alumnes.