El Pallars Jussà entrega els premis als millors empresaris i comerços

Guillem Sanz, impulsor de l’empresa Tramver, Solucions Verticals, es va emportar ahir el Premi Jove Emprenedor/a del Pallars Jussà 2016. Aquest projecte ha estat valorat principalment per la seua originalitat ja que es tracta d’una empresa que pretén cobrir la necessitat d’executar treballs de rehabilitació en zona de difícil accés en edificis com façanes i teulades. Aquest any s’ha distingit en la categoria dedicada a la promoció de la dona emprenedora Ruth Pintiado que lidera la iniciativa Posa’t on fire, dedicada a la preparació física. Els guardons es van entregar en el transcurs de la VIII Trobada Empresarial del Pallars