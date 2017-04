Comencen les obres de l'última fase del regadiu Algerri-Balaguer

El projecte afecta el terme municipal de Balaguer, incorpora al reg 792 hectàrees de 177 propietaris, té un pressupost de 4,7 millones d'euros i un termini d’execució de 14 mesos

© Imatge d'arxiu de les obres del canal Algerri-Balaguer. Segre © Mapa de l'actuació Generalitat de Catalunya



El departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha iniciat les obres del projecte de regadiu de l’Algerri-Balaguer de les superfícies situades fora de la zona ZEPA al terme municipal de Balaguer, una zona regable que és la continuació de les xarxes de reg del municipi de Castelló de Farfanya i que correspon a l’última fase prevista d’aquest regadiu.



El Govern, a través d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, ha adjudicat a Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Sorigué, SAU (UTE), l‘execució de les obres iniciades ara del projecte actualitzat número 2 del regadiu Algerri-Balaguer, sector C, a Balaguer, per un import de 4.699.487 euros.



Amb aquestes obres s’incorpora al reg de 792,09 hectàrees corresponents a 177 propietaris de l’esmentat municipi, i el termini d’execució és de 14 mesos.



Els treballs iniciats ara s’han començat marcant la ubicació dels hidrants que hi ha a les parcel·les de reg per a fer-ne coneixedors els titulars i posteriorment es començarà les obres d’excavació i muntatge de canonades. Així, les obres són bàsicament d’instal·lació de canonades i d’hidrants de reg que donen i mesuren l’aigua servida a les parcel·les, de manera que el agricultors poden fer una gestió eficient de l’aigua i aplicar les quantitats que necessiten les plantes en els moment en què els cal.