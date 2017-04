Els Agents Rurals rescaten una femella de cabirol d’un sifó del Segarra-Garrigues

Els Agents Rurals van treure ahir una femella de cabirol del sifó del canal Segarra-Garrigues a les Borges Blanques (les Garrigues), on havia caigut. Després de ser rescatada, els Rurals la van retornar al medi natural.

En els últims deu anys el nombre de cabirols a Catalunya s’ha multiplicat per cinc i el departament d’Agricultura va xifrar en 21.555 exemplars la població a Catalunya l’any 2016. Així mateix, el 90% dels exemplars d’aquesta espècie viu al Pirineu i més del 60% del total es concentra al Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i la Val d’Aran. Encara que la recuperació d’una espècie autòctona com el cabirol és una bona notícia, també ha originat alguns problemes ja que aquesta espècie es veu implicada en el 10% dels accidents de cotxe i malgrat que provoquen alguns danys en els cultius, els senglars són els responsables de la major part d’aquests danys si no s’efectua una bona gestió de les peces a capturar.

De moment, per a la temporada de caça 2017-2018 s’han adjudicat 2.333 permisos per caçar cabirols, tot i que aquestes dades són encara provisionals perquè durant la temporada es poden continuar sol·licitant. L’any passat es van atorgar un total de 2.782 permisos.