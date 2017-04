L'acusat del crim d'Aspa va caçar al lloc dels fets i amb la mateixa arma una setmana abans

REDACCIÓ Actualitzada 24/04/2017 a les 14:48

Segons les declaracions de testimonis, que contradiuen el detingut, que va assegurar que tenia l’escopeta de l’assassinat des de dos dies abans per casualitat

© El caçador, Ismael Rodríguez Clemente, ahir pujant al furgó policial després de finalitzar la reconstrucció del doble crim a Aspa.

Aquest dilluns han declarat per videoconferència dos testimonis en el cas del caçador que va matar dos agents rurals el passat 21 de gener a Aspa. Segons l’advocat de les famílies de les víctimes, Pau Simarro, de les declaracions d’aquest dos caçadors testimonis es desprenen dues conclusions. La primera, que l’autor confés, Ismael Rodríguez, podria estar acompanyat en el moment del fets, quan va disparar als dos agents rurals causant-los la mort. I és que un dels testimonis diu que una hora abans, a dos quarts de deu del matí, Rodríguez estava acompanyat per una persona que tot sembla indicar que seria un dels recollidors de peces. El testimoni ha dit que el podria identificar, però que no pot assegurar que en el moment dels fets hi fos present.



La segona conclusió que n’extreu la defensa és que Ismael Rodríguez era el propietari de l’arma tot i que no tenia llicència. De fet un dels testimonis assegura que una setmana abans havia estat caçant amb l’acusat a Aspa i que Ismael Rodríguez ja duia presumptament l’arma del crim. Es desmuntaria d’aquesta manera la declaració de l’acusat, que va al·legar que tenia l’arma al seu maleter des de feia dos dies pel descuit d’un company.



Amb aquestes declaració s’entra en la fase final de la instrucció a l’espera de l’informe de balística.