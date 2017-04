Algerri-Balaguer i Segrià Sud guanyaran en pocs anys 1.400 hectàrees de regadiu

El Garrigues Sud confia a desenvolupar també més de 1.000 hectàrees pendents

El canal Algerri-Balaguer sumarà al seu perímetre regable 792 noves hectàrees a partir del setembre del 2018, després de l’inici de les últimes obres a la capital de la Noguera, que van arrancar a començaments de març (tal com va avançar SEGRE) i de les quals Agricultura va informar ahir. Les obres d’aquest sistema de reg van començar fa vint anys i fins ara han comportat la transformació de 6.552 hectàrees de cultius. L’últim tram, a Balaguer, s’ha vist retardat per la declaració de 1.300 hectàrees com a zona de protecció d’aus, que van quedar excloses. A aquesta última fase