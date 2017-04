Denuncia que voltors devoren un poltre viu al Pallars Sobirà

Davant dels Agents Rurals a Tornafort

Un ramader de Tornafort (Soriguera) va denunciar dissabte als Agents Rurals que un poltre nascut el dia anterior havia estat devorat per voltors. El denunciant, que només va trobar restes de l’animal i plomes als voltants, creu que encara estava viu quan va patir l’atac d’aquestes aus. La Generalitat haurà de dictaminar ara si es va tractar d’una predació i només en cas afirmatiu indemnitzarà el propietari.

Lázaro Moreno, ramader de Tornafort i propietari del poltre mort, va afirmar que va interposar la denúncia després d’haver vist que el poltre estava viu i seguia la mare el dia abans de trobar-ne les restes. Va afegir que el seu objectiu no és obtenir una indemnització, sinó posar de manifest l’existència d’atacs de voltors a bestiar viu “perquè la Generalitat actuï per evitar-los”. Va apuntar que altres ramaders de la zona han patit atacs similars i va assenyalar que pocs dels successos d’aquest tipus són reconeguts com a predacions a bestiar viu, tal com han denunciat en diverses ocasions organitzacions agràries com ara Unió de Pagesos (UP) i Asaja.