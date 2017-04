L’homicida d’Aspa ja va caçar una setmana abans amb l’arma il·legal

Tot i que va dir, quan el van detenir, que només va usar l’escopeta sense llicència quan va matar els rurals || Els testimonis no aclareixen si anava sol quan va disparar

L’homicida confés de dos agents rurals el gener passat a Aspa va estar caçant al mateix vedat i amb la mateixa arma il·legal una setmana abans del doble crim. Així es desprèn de la declaració de testimonis, malgrat que l’homicida va dir al ser detingut que només va utilitzar aquesta escopeta sense llicència el dia que va disparar als dos rurals. Ahir van declarar uns altres dos testimonis davant del jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida, que dirigeix la investigació pel doble crim. Segons van afirmar Pau Simarro, advocat de les famílies dels rurals assassinats, i Albert Requena, de les associacions d’Agents Rurals, un dels testimonis és un caçador amic de l’acusat, Ismael Rodríguez Clemente, que va estar amb ell una setmana abans del doble crim, el 14 de gener, caçant al vedat d’Aspa amb la mateixa escopeta que set dies després, el 21 de gener, va utilitzar per acabar a trets amb la vida de Xavier Ribes i David Iglesias. Aquest testimoni va ser citat per les acusacions, ja que un dels passis dels caçadors que estaven el dia dels fets amb l’assassí confés estava al seu nom. El testimoni va dir ahir que el dia del doble crim no va viatjar a Aspa. Segons Simarro, aquest caçador va assenyalar que una setmana abans havia estat amb Rodríguez al vedat d’Aspa, jornada en què van abatre 115 tords, i l’escopeta era “idèntica” a la que Rodríguez va utilitzar per disparar als rurals. En fotografies que apareixen en xarxes socials, Rodríguez posa amb aquesta escopeta una setmana abans del doble crim. Per a Simarro, aquesta declaració demostra que l’arma va estar a tota hora en possessió de l’acusat i desmunta la seua versió que el “teòric propietari” se l’havia deixat oblidada al seu maleter. Un relat que, segons les acusacions, reforça el delicte de tinença il·lícita d’armes, ja que l’escopeta no estava a nom de l’acusat. Ahir també va declarar per segona vegada un testimoni per aclarir si l’acusat estava sol el dia del crim. Segons el seu relat, va veure Rodríguez amb una altra persona una hora abans. Les acusacions afirmen que hi havia algú amb ell, però no han pogut demostrar-ho perquè tots els testimonis ho neguen.