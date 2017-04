Un altre recurs retarda per quart cop en dos anys la concessió de les 10 depuradores d’Aran

De l’empresa que actualment les gestiona, contra el procediment que les va adjudicar a una nova UTE el març passat || El contracte preveu 7,2 milions per fer-se càrrec de les instal·lacions fins a deu anys

La nova concessió per gestionar les deu depuradores d’aigües residuals d’Aran haurà d’esperar fins a tres mesos més, arran d’un nou recurs que frena, per quarta vegada en més de dos anys, la resolució d’un concurs que el Conselh va iniciar el març del 2015. L’actual concessionària, Isolux, ha recorregut l’acord del ple que va atorgar al març l’adjudicació provisional a la UTE formada per Acsa, Agricultores de la Vega de Valencia i Depuración de Aguas del Mediterráneo per gestionar aquestes instal·lacions per 7,2 milions durant vuit anys, prorrogables a dos més. El síndic d’Aran, Carlos Barrera, va corroborar que