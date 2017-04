Un informe de la Politècnica detecta pol·lució a l’aire de les Borges

Ipcena apunta a General d’Olis al fer públic un estudi de l’ajuntament || Mir diu que el va encarregar per exigir millores i no hi ha risc immediat per a la salut

Un informe de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) constata la presència a l’aire de les Borges Blanques de substàncies contaminants, algunes de les quals per sobre dels màxims que fixa la normativa. Es tracta d’un estudi encarregat per l’ajuntament, inèdit des del mes de juny passat fins ahir, quan el va fer públic l’associació ecologista Ipcena. El document analitza l’existència de desenes de compostos i en detecta cinc per sobre dels valors límit: benzè, fenol, isopropanol, acetaldehid i àcid acètic.

Ipcena apunta a General d’Olis com a font d’aquesta contaminació. De fet, l’estudi de la UPC té com a finalitat avaluar l’impacte d’“una planta de residus procedents majoritàriament del sector oleícola”, l’activitat d’aquesta firma. El portaveu de l’entitat, Joan Vàzquez, va criticar el consistori per no haver fet públic aquest document, que l’associació va obtenir de la Generalitat. Vàzquez va avançar que presentaran denúncies davant de Salut i Treball del Govern, ja que consideren que l’empresa “fumiga” els empleats i els que viuen al seu entorn, i davant de Governació, al valorar que el consistori incompleix la llei de Transparència.



La UPC va entregar l’estudi a l’ajuntament al juny i havia estat inèdit fins que Ipcena el va publicar

Per la seua banda, l’alcalde, Enric Mir, va insistir que l’ajuntament va encarregar aquest informe precisament per exigir millores ambientals a General d’Olis després d’anys de queixes veïnals per fumarades i pudors, i va afegir el consistori que va posar aquesta informació en mans de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat.

Va afirmar que, si bé els mesuraments que conformen l’estudi de la UPC inclouen valors superiors al límit en algunes substàncies, aquestes no suposen un risc immediat per a la salut humana. Així mateix, va puntualitzar que les mostres recollides no sempre permeten establir l’origen de les substàncies contaminants. A les conclusions, els autors de l’informe suggereixen ampliar-les amb noves proves.