Mor la periodista Paloma Chamorro, icona de la moguda madrilenya

EFE Actualitzada 30/01/2017 a les 11:13

Paloma Chamorro EFE

La periodista i presentadora de televisió Paloma Chamorro, famosa pel seu programa musical dels 80 "La Edad de Oro", ha mort als 68 anys, segons ha informat a través de Twitter La 2 de TVE.



Lou Reed o The Smiths van ser algunes de les bandes internacionals que van passar pel programa, que es va emetre a TVE entre 1983 i 1985 i va ser aparador de la moguda madrilenya.



Llicenciada en Filosofia Pura, Chamorro va començar a treballar a Televisió Espanyola el 1970 com a presentadora del programa "Galería", dirigit per Ramón G. Redondo.