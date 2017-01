Mor Paloma Chamorro, veu de ‘La Edad de Oro’ i símbol de la Movida

Paloma Chamorro, la periodista que va presentar el programa de TVE La Edad de Oro i va ser un símbol de la Movida madrilenya, va morir diumenge passat als 68 anys. Chamorro va començar a treballar a la cadena pública a començaments dels anys setanta, sempre en espais de divulgació cultural, artística i literària, com ara Galería, Cultura 2 o Imágenes. Però la fama li va arribar amb el programa La Edad de Oro, que es va emetre entre els anys 1983 i 1985 i en el qual la presentadora alternava entrevistes amb actuacions musicals i reportatges, convertint-se en un aparador de les últimes tendències musicals.

Durant aquest temps, va ser processada per ofenses a la religió catòlica després que en un programa del 1984 va aparèixer un crucifix rematat amb cap d’un porc. Després del final de La Edad de Oro, va presentar a TVE altres espais dedicats a les arts plàstiques, com per exemple La estación de Perpiñán i La realidad inventada.

Amb motiu de la seua mort, La 2 ofereix avui de matinada (a la 01.45) un especial d’homenatge amb l’emissió del primer capítol de l’antologia de La Edad de Oro, amb alguns dels seus millors moments i convidats. Kaka de Luxe, Radio Futura, Aviador Dro, Glutamato Ye-yé o Parálisis Permanente són alguns dels grups que hi apareixeran.