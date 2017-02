La Generalitat protegirà de forma activa l'espectre radioelèctric d'emissions il·legals

Actualitzada 01/02/2017 a les 17:56

L’Associació Catalana de Ràdio demana que la mesura, impulsada a Barcelona, s'estengui a tot el territori

La Direcció General de Mitjans de Comunicació té previst començar a prendre mesures de protecció activa de l’espectre radioelèctric. Concretament, i tal com preveu la normativa, s’utilitzaran portadores, una tècnica que consisteix en emissions sense continguts substantius (bàsicament un xiulet) que tindran l’efecte d’anul·lar les emissions de ràdio que no tinguin la seva autorització per emetre.



Aquesta mesura es fa necessària en casos en què les actuacions que regularment realitza la DG de Mitjans de Comunicació, adscrita a la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència, contra les emissions sense llicència no són suficients per aturar l’activitat il·legal. Es vol acabar amb algunes situacions en què, després de ser precintada l’emissora, els seus responsables decidien continuar la seva emissió de manera il·legal i obligava a presentar denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per possible il·lícit penal (desobediència greu a l’autoritat, tipificat a l’article 556 del Codi Penal).



De la seua banda, l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) considera la protecció activa de l’espectre una de les mesures més efectives contra les ràdios il·legals i demana que la mesura impulsada per la Generalitat a Barcelona s’hauria d’estendre a tot el territori



L’ACR ha manifestat en reiterades ocasions que un dels principals problemes per al sector a Catalunya és l’existència d’aquest tipus d’emissores que vulneren la legalitat tant des del punt de vista de l’espectre i dels títols habilitats, com del compliment de la normativa en matèria de continguts, com la normativa ambiental i urbanística, fiscal i laboral. Això provoca greus perjudicis a l’audiència per la pèrdua de qualitat del senyal de les emissores legals, com en el mercat publicitari per la competència deslleial.



L’ACR ha valorat molt positivament aquest pas endavant en els procediments sancionadors impulsats per la Generalitat i també ha demanat a l’administració catalana que avanci en la posada en marxa de la protecció activa de l’espectre tant a la resta d’emissores il·legals de Barcelona com de les altres demarcacions catalanes.



Segons l'ACR actualment hi ha més de 120 emissores sense títol habilitant ocupant il·legalment l’espectre a Catalunya.