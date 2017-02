‘Ara Lleida blanca’ visita les pistes d’esquí de fons de Lles de Cerdanya

Ara Lleida blanca viatja avui (14.45 h) a l’estació d’esquí nòrdic de Lles de Cerdanya, situada entre les cotes 1.900 i 2.335 i amb unes magnífiques vistes de la vall. En aquesta ocasió, la presentadora de l’espai, Mariví Chacón, parlarà amb el director de les pistes, Ramon Sellés, i amb la coordinadora de l’escola, Mari Paz Sánchez. Per la seua part, Antoni Navinés tornarà al programa per explicar la inversió que aquest any ha fet la Diputació de Lleida per millorar les comunicacions fins a les estacions lleidatanes, l’aposta per l’esquí escolar i la campanya de difusió i promoció que s’està portant a terme. També hi haurà espai per parlar de la gastronomia de la zona, mentre que el reporter Joan Cama xarrarà amb esquiadors i realitzarà diverses activitats, com per exemple visitar un refugi o acompanyar un grup de nens en el transcurs d’un entrenament.