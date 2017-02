“S’ha acabat la crisi?”, avui a ‘El debat de Lleida Activa’

És la sentència del catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Oliver. La crisi s’ha acabat, però no els seus efectes socioeconòmics, és a dir, la pobresa i l’atur que ha generat. Admet discussió, sens dubte, però aquest economista sosté la tesi mentre presenta l’Anuari Econòmic Comarcal que elabora per a Catalunya Caixa (ara BBVA) i en el qual l’economia de Lleida no surt gaire ben parada, perquè l’any agrari no va acompanyar el 2015, precisament. Lleida creix, però amb uns desajustos notoris en segons quins sectors i amb dèficits en indústria, infraestructures, etc.

El debat de Lleida Activa (15.00 hores) entrevista avui el doctor Josep Oliver i asseu a la taula de debat els presidents de les cambres de comerç de Lleida i de Tàrrega, Joan Simó i Delfí Robinat, així com el president de Pimec Lleida, Jaume Saltó.