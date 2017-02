Les lleidatanes "Flow up" impressionen el jurat de Got Talent

SEGRE.com Actualitzada 08/02/2017 a les 09:34

Un sí unànim. Aquest és el resultat de la participació de les "Flow up", el grup de dansa femení de Lleida que ahir va participar al programa Got Talent de Telecinco. Les lleidatanes van impressionar el jurat, compost per Edurne, Jorge Javier Vázquez, Eva Hache i Risto Mejide.



Us deixem el vídeo de l'actuació i la valoració del jurat