El Dia Mundial de la Ràdio pren avui la plaça Sant Joan

Dotze hores en directe amb tretze emissores de la demarcació || Programes especials, actuacions musicals i un ‘photocall’

La plaça Sant Joan de Lleida es converteix avui en un estudi de ràdio amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Ràdio que, per segon any consecutiu, organitza el Col·legi de Periodistes. Tretze emissores de la demarcació –Cadena SER, RNE, Catalunya Ràdio, COPE, Onda Cero, UA1, Emun, Alpicat, Balaguer, Rosselló, les Borges, Tàrrega i Ràdio Seu– oferiran 12 hores de ràdio en directe (de 8 a 20 hores) des d’una carpa instal·lada a la cèntrica plaça lleidatana.

Cada una de les emissores disposarà d’una franja horària per emetre la seua programació. Així doncs, per exemple, la Cadena SER oferirà un especial d’Hora Lleida amb una actuació d’EnZel; UA1 durà a terme una tertúlia amb associacions de veïns, mentre que Onda Cero emetrà el seu programa La Ciutat, que comptarà amb l’actuació de Pau de Ponts. Els alumnes del Grau de Periodisme i Comunicació de la UdL també han preparat un programa. La plaça comptarà amb un photocall des d’on es podrà gravar un vídeo responent a la pregunta “Què és per a tu la ràdio?” i després entrar en el sorteig d’un cap de setmana a Boí Taüll. A part, les cadenes de ràdio oferiran una programació especial. El Què t’hi jugues de la SER emetrà des del centre penitenciari de Ponent i el magazín Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio, des d’una masia de l’Horta de Lleida.