Gira exprés a Lleida d'Oques Grasses

El popular grup de reggae pop inicia a la plaça Ricard Viñes 4 concerts en un dia a les 4 capitals catalanes || Acomiaden l’any davant dels seus fans reivindicant l’‘Esperit Xai’

Desafiant el fred i la boira, el popular grup de reggae pop i mestissatge Oques Grasses va tornar a demostrar ahir al migdia a Lleida el seu singular imaginari intern, ple d’humor, ganes de festa i un punt d’irreverència. La banda de Roda de Ter va iniciar a la plaça Ricard Viñes, davant de més de dos-cents fans, una original gira exprés de quatre concerts al llarg de tot el dia a les quatre capitals catalanes, recuperant la reivindicació que va iniciar el 2014 del que denomina l’Esperit Xai. Es tracta d’un concepte amb el qual juguen els set membres del grup com una reivindicació de la celebració d’un Nadal segons les conviccions pròpies i sense deixar-se emportar en excés per les tradicions, transformant així l’Esperit Sant d’aquestes dates en un Esperit Xai. L’any 2014, la banda d’Osona va elegir el 23 de desembre, “un dia en què no se celebra res”, per fer aquesta peculiar festa musical, que llavors van portar només a Barcelona com a final de gira del seu àlbum anterior, Digues-n’hi com vulguis. Dos anys després, després de publicar l’abril passat Youponi, van voler donar la gran campanada començant a Lleida una gira que tenien previst continuar a les 17.00 hores a la plaça de la Font de Tarragona, i a les 20.30 hores a la Sala Bóveda de Barcelona, culminant-la a la mitjanit a la Sala Nova Platea de Girona.