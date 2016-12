Mor als 68 anys el guitarrista d'Status Quo Rick Parfitt

Després de patir "una greu infecció"

Rick Parfitt, guitarrista de la banda britànica Status Quo va morir aquest dissabte als 68 en un hospital de Marbella (sud d’Espanya) després de patir una "greu infecció", va informar el representant del músic en un comunicat.

El veterà compositor va ser ingressat dijous per complicacions en una lesió a l’espatlla preexistent i ha mort aquest migdia.

"Li trobaran profundament a faltar la seua família, amics i companys de banda, així com els tècnics i la seua legió de fans a tot el món que es va guanyar durant 50 anys gràcies a l’enorme èxit d’Estatus Quo", assenyala la nota del seu representant.

Parfitt havia anunciat a l’octubre la seua intenció d’abandonar les actuacions en directe juntament amb el grup per consell mèdic, després d’haver patit un atac cardíac aquest estiu.

Després d’aquell incident, el seu mànager va relatar que Parfitt havia estat "mort" durant diversos minuts, la qual cosa l’havia deixat seqüeles mentals.

Els problemes de salut el perseguien des de feia anys, i el 1997 es va sotmetre a una operació per instal·lar un quàdruple "bypass".

"Aquesta tràgica notícia arriba just quan Rick estava molt emocionat amb el llançament de la seua carrera en solitari amb un àlbum i una autobiografia planejades per al 2017, després d’haver deixat les gires d’Estatus Quo per consell mèdic", va assenyalar el seu mànager.

"Rick deixa a la seua dona Lyndsay, als seus dos bessons, Tommy i Lily, així com als seus dos fills adults, Rick júnior i Harry", va detallar el representant, que va demanar que es respecti la privacitat de la família del guitarrista i de la banda en aquests moments difícils.