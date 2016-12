Mor el cantant George Michael als 53 anys

REDACCIÓ Actualitzada 26/12/2016 a les 09:49

Mor el cantant George Michael als 53 anys

El cantant i compositor britànic George Michael ha mort a la seua llar als 53 anys, ha informat avui el seu representant.



"Amb enorme tristesa podem confirmar que el nostre estimat fill, germà i amic George ha mort pacíficament a la seua llar durant el període nadalenc", va assenyalar aquesta font, que va demanar "privacitat i respecte" per a la família de l’artista.



Michael, nascut a Londres i el nom real del qual era Georgios Kyriacos Panayiotou, va vendre més de 100 milions d’àlbums durant una carrera musical de gairebé quatre dècades.



L’agent de l’estrella del pop va afirmar que "no hi haurà més comentaris en aquest moment" sobre les circumstàncies de la seua mort.



Una ambulància de la regió Central Sud d’Anglaterra va acudir a una trucada a la localitat de Goring, al comtat d’Oxfordshire, a les 13:42 GMT, un servei que els mitjans britànics han relacionat amb la mort del cantant i que segons la policia de Thames Valley no va implicar cap circumstància sospitosa.



El 2011, Michael es va veure obligat cancel·lar diversos concerts en ser ingressat per una pneumònia que va estar a punt d’acabar amb la seua vida.



Aquest mes s’havia anunciat que el productor i compositor Naughty Boy estava treballant en un nou àlbum amb l’artista britànic, que va saltar a la fama juntament amb el seu amic de la infantesa Andrew Ridgeley amb el duo "Wham!".



Després d’abandonar aquesta formació, Michael va llançar una carrera en solitari que inclou èxits de vendes com "Listen Without Prejudice Vol. 1", el seu segon treball com a solista.



Abans, havia publicat "Faith", un àlbum arreglat, produït i escrit pràcticament en solitari pel músic britànic que va aconseguir quatre discos de platí al Regne Unit