Villanueva de Sixena critica que Catalunya declari d'interès nacional el Museu de Lleida

El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha presentat al Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Osca la resposta al requeriment efectuat en l’auto del 2 de novembre mitjançant el qual es despatxa l’execució provisional de la sentència sobre les pintures de Sixena. L'escrit insisteix sobre la impossibilitat de traslladar les pintures sense danyar-les. El Museu Nacional es basa en els diferents informes científics que assenyalen la seva extrema fragilitat i els greus riscos que suposaria qualsevol moviment.El MNAC també alerta sobre la insuficient i imprecisa informació que el Govern d’Aragó ha facilitat sobre l’estat real i les condicions de la sala capitular.Segons el museu català, la documentació "és del tot imprecisa i manca de dades tècniques necessàries per avaluar elements fonamentals". "Davant els diferents informes aportats pel museu i realitzats per universitats i experts de reconegut prestigi, la documentació del Govern d’Aragó no compleix els requisits mínims exigibles, mostra un desconeixement absolut de les necessitats de conservació de les pintures i es limita a assegurar que la sala reunirà les condicions necessàries, sense aportar els estudis ni les dades tècniques que així ho avalin", remarca un comunicat del MNAC.Respecte a la documentació aportada pel Govern d’Aragó, el MNAC afegeix que no existeix un diagnòstic preliminar ni s’informa sobre estudis climàtics previs necessaris per determinar un projecte d’intervenció i una proposta d’instal·lacions capaces de contrarestar els problemes endèmics d’ humitat que pateix l’edifici: "No s’ha estudiat ni l’estat de les pedres ni la presència de microorganismes. No queden clares les solucions adoptades per a les obertures de llum natural, molt perjudicial per a la conservació de les pintures. Tampoc es proporcionen dades tècniques sobre el sistema de climatització, ni es detallen les instal·lacions d’ il·luminació i els nivells de radiació ultraviolada i radiació visible que podrien incidir als arcs. Tampoc es preveu un estudi climàtic una vegada finalitzades les obres per a comprovar quina és la resposta de les sales i de les instal·lacions abans de que ingressin en elles obres d’art d’extrema fragilitat."D'altra banda, l'alcalde de Villanueva de Sixena, Alfonso Salillas, ha considerat que en democràcia és "una vergonya" que la Generalitat de Catalunya hagi declarat el Museu de Lleida d'interès nacional català, perquè aquest reconeixement afecta les obres aragoneses d'art sacre que estan en litigi.Salillas també ha titllat de "provocació" que el Museu de Lleida hagi utilitzat una de les 44 peces que per sentència judicial ha de tornar a Sixena per promocionar el centre i utilitzar-la per felicitar el Nadal.