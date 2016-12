Mor l’actriu Debbie Reynolds, mare de Carrie Fisher

L’actriu Debbie Reynolds, famosa pel seu paper a "Cantando bajo la lluvia (1952), va morir aquest dijous a Los Angeles (EUA) als 84 anys després de patir un vessament cerebral, segons va informar el mitjà especialitzat en notícies de famosos TMZ.

La seua mort arriba just un dia després de la de la seua filla Carrie Fisher, la princesa Leia d’"Star Wars". "Volia estar amb Carrie", va assenyalar a Variety el seu fill Todd Fisher.

L'actriu va ser hospitalitzada avui d’emergència cap a les 13.00 hora local quan es trobava al domicili del seu fill Todd a Beverly Hills (Los Angeles) organitzant els preparatius del funeral de la seua filla Carrie, que va morir dimarts als 60 anys a causa de l’atac al cor que va tenir en un avió la setmana passada.

Nascuda l’1 d’abril de 1932 a El Paso (Texas, EUA.), Reynolds va destacar com a intèrpret als anys 50 i 60, sobretot en pel·lícules musicals com l’emblemàtica "Singin' in the Rain" (1952), que va protagonitzar al costat de Gene Kelly i Donald O'Connor.

El seu nom i cognoms figuren en els crèdits d’altres cintes com "I Love Melvin" (1953), "The Tender Trap" (1955), "How The West Was Won" (1962) o "The Unsinkable Molly Brown" (1964), per la qual va ser nominada a l’Òscar a la millor actriu.

Posteriorment la seua carrera passaria per Broadway, amb treballs en obres com "Irene", encara que continuaria tenint presència a Hollywood en deixar la seua empremta en "Mother" (1996), "In and Out" (1997) o "Behind the Candelabra" (2013), el seu últim treball.

Debbie Reynolds va ser coneguda també per la seua turbulenta vida sentimental i la seua mala sort amb les relacions. Es va casar per primera vegada el 1955 amb el cantant Eddie Fisher, amb qui tindria els seus fills Todd i Carrie.

El 1959 la parella es va divorciar després que Fisher li fos infidel amb Elizabeth Taylor, un escàndol molt comentat en la premsa de l’època.

Posteriorment contrauria matrimoni el 1960 amb Harry Karl, del que se separaria el 1973 després que aquest dilapidés la seua fortuna en el joc, i el seu tercer marit seria Richard Hamlett, amb qui va estar casada des de 1984 fins 1994.així mateix, Debbie Reynolds va sobresortir al llarg de la seua vida com una gran col·leccionista d’objectes relacionats amb el món de Hollywood