La biblioteca de l'IEI reobre després de tres anys d'obres

REDACCIÓ Actualitzada 02/01/2017 a les 18:08

La remodelació ha permès unificar dos espais

La biblioteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida ha reobert de nou les portes aquest dilluns després de tres anys d’obres, que van començar l’octubre del 2013 quan es va desallotjar una part de l’edifici per deficiències estructurals. Entre elles, desperfectes en les bigues de l'aula magna.



Les obres han permès unificar dos espais, el de la biblioteca i el de l’arxiu, amb petits retocs a les portes i parets contigües de manera que una vidriera permetrà contemplar l’arxiu, que només es pot consultar amb petició prèvia.



La biblioteca i l’arxiu de l’IEI disposen d’un importantíssim fons local, amb més de 1.300 títols locals i comarcals i 2.000 revistes.



Provisionalment, la biblioteca va reobrir l’abril del 2015, coincidint amb la celebració de Sant Jordi, Dia del Llibre, però immediatament després va tornar a tancar per continuar amb la rehabilitació que ha inclòs climatització, pintura i neteja.



Pel que fa a l’horari de l’espai, va de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 13.30 hores, i els dimarts, dimecres i dijous, també per les tardes, de 16.30 a 19.30 hores.