Postiu demana una partida als pressupostos de l'Estat per a la restauració de les muralles de la Seu Vella

REDACCIÓ Actualitzada 03/01/2017 a les 16:36

Imatge d'arxiu d'un despreniment a la muralla de la Seu Vella. Segre

El President del Partit Demòcrata i Unió a la Paeria i diputat al Congrés per Lleida Toni Postius ha presentat una proposició no de llei a la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats per sol·licitar una partida pressupostària per al projecte de millora de les muralles de la Seu Vella de Lleida.



Postius destaca que el valor del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat de Lleida “és un dels seus principals actius que cal vetllar mitjançant accions de restauració i conservació”.



Les muralles de Lleida, ubicades al Turó de la Seu Vella, són un dels monuments emblemàtics de la ciutat i pel qual hi ha previst un projecte integral de millora, que inclou la redacció del projecte i una primera actuació de millora de les muralles.



Així mateix, en aquest Pla de Muralles de Lleida també es preveu una adequació de dues noves rutes que sumaran atractiu turístic al conjunt monumental més emblemàtic de Lleida, que aspira a esdevenir Patrimoni Mundial per la Unesco.



Atès que per consolidar aquest projecte es requereix una inversió d'1'5 milions d'euros, Postius insta el govern central a donar suport a les iniciatives adreçades a la conservació i al manteniment del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Lleida.