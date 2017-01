Bowie va saber que tenia un càncer terminal tres mesos abans de morir

Segons un documental de la BBC sobre la seua vida i carrera

El cantant britànic David Bowie es va assabentar que patia un càncer terminal tan sols tres mesos abans de morir, el 10 de gener de 2016, segons revela un nou documental que emetrà demà la BBC sobre la seua vida i carrera.

L’icònic artista de Brixton (Londres) i resident a Nova York va morir dos dies després d’haver complert 69 anys i de llançar el seu vint-i-cinquè àlbum d’estudi, "Blackstar", un projecte omplert de simbolismes i el que semblen ara referències a la seua pròpia mort.

El documental, que emetrà aquest dissabte el canal públic a les 21.00 GMT, pràcticament coincidint amb el primer aniversari de la mort de Bowie i amb el qual seria el seu 70 aniversari, revela que el cantant va saber que no es curaria de la seua malaltia mentre gravava el vídeo musical "Lazarus".

"Vaig saber al final de la setmana d’enregistrament que ell s’havia assabentat que tot havia acabat", va indicar el director d’aquest vídeo musical, Johan Renck, en declaracions fetes per al documental "David Bowie: The Last Five Years", que indaga en els últims anys del músic.

En aquesta entrevista, Renck va aclarir a més que la temàtica d’aquest vídeo clip, en el qual es veu un Bowie pàl·lid, amb els ulls coberts amb embenats, ajagut en un llit d’hospital, no versa sobre la malaltia del músic, com s’ha especulat.

"Per a mi té a veure amb l’aspecte bíblic, amb l’home que tornaria a renàixer, i no té res a veure amb la seua malaltia", va apuntar.

La cinta, dirigida per Francis Whately -que ja va estar al capdavant de "David Bowie: Five Years" en 2013-, inclourà so inèdit de l’enregistrament de "Lazarus" i revelarà aspectes desconeguts del compositor, amb entrevistes de pròxims, centrant-se en els seus dos últims treballs, "The Next Day" i l’esmentat "Blackstar".

Amb més de 136 milions de discos venuts a tot el món, entre el seu extens i admirat llegat, Bowie, establert a Nova York durant anys, va assolir la fama el 1972 amb "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars", i ha deixat per a la posteritat treballs de culte com "Heroes" (1977), "Lodger" (1979) o "Scary Monsters" (1980).