La Guerra Civil a Lleida, en color

Les imatges d’un documental que mostren la caiguda de la ciutat i el bombardeig sobre el Liceu Escolar es fan virals a les xarxes socials || Experiència inèdita amb més d’un any de feina

Mai abans s’havia vist la Guerra Civil en color, una experiència inèdita que va fer possible un documental emès pel canal Discovery Max i produït per Minoria Absoluta i que en les últims dies s’ha convertit en viral a les xarxes socials, amb els usuaris intercanviant les imatges que mostren la caiguda de Lleida i el bombardeig al Liceu Escolar el 1937, que va segar la vida de 48 nens. Espanya en dos trinxeres, la Guerra Civil en color és un documental en tres episodis que narra la contesa com mai abans no s’havia fet, en color.Les imatges acolorides volen atansar