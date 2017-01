Care Santos, premi Nadal per la novel·la 'Mitja vida'

L’escriptor Xavier Theros, premi Josep Pla pel thriller 'La fada negra'

L’escriptora Care Santos (Mataró, 1970) va guanyar ahir la 73 edició del premi Nadal amb el seu novela Media vida que té com a protagonista a un grup de dones que rememoren tres dècades després un episodi tràgic de la seua infantesa. Havia estat presentada al premi sota el pseudònim de Julia Salas i el títol fictici de El juego de las prendas. Es tracta d’una història sobre el pas del temps, la culpa i el perdó que viatja fins al mes de febrer de 1981, quan cinc dones es retroben després de 30 anys sense veure’s i després que un fet terrible de la seua infantesa les marqués per sempre. “El que jo volia en aquesta novel·la era fer un homenatge a la generació de les nostres mares, que van nàixer en un país molt conservador i van haver de recórrer un llarg camí per arribar al país en el qual vivim,” ha explicat l'autora aquest divendres en recollir el premi. El guardó literari, el més antic d’Espanya, està dotat amb 18.000€ i convocat per Destino. Amb un jurat integrat per Germán Gullón, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello, Clara Sánchez i Emili Rosales, es va imposar entre 303 originals de tot Espanya, així com països europeus i americans. Santos ha publicat deu novel·les, sis llibres de contes, dos llibres de poesia i un gran nombre de novel·les infantils i juvenils, amb una obra que ha estat traduïda a 22 idiomes, entre ells anglès, alemany, italià, francès, romanès, polonès, suec, noruec, holandès, coreà, persa i xinès. Entre els seus títols més destacats hi ha La mort de Venus, Habitacions tancades (adaptada a la TV), Desig de xocolata (Premi Ramon Llull 2014) y Diamant blau.

D’altra banda, l’escriptor i poeta Xavier Theros (Barcelona, 1963) va guanyar el Josep Pla per la novela La fada negra, un ‘thriller’ històric ambientat a la Barcelona de 1843. Està protagonitzat per Llàtzer Llampades, capità d’un vaixell marcat per un tràgic naufragi i reconvertit en policia. S’enfrontarà a una sèrie d’assassinats de criatures al mig d’una ciutat bruta, claustrofòbica i sota el setge militar, just abans que esclati la revolució. La novel·la es va presentar amb el títol provisional de La rosa de pedra. El guardó està dotat amb 6.000 euros.