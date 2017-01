Trump ataca Meryl Streep per les seues crítiques i la titlla d’actriu "sobrevalorada"

En resposta al discurs de la intèrpret a la gala dels Globus d’Or, en el qual va criticar durament el magnat sense esmentar-ho pel seu nom

Fotografia, facilitada per l’Associació de Premsa Estrangera (HFPA) el 9 de gener de 2017, de l’actriu Meryl Streep acceptant el premi Cecil B.

El president electe dels EUA, Donald Trump, ha atacat avui Meryl Streep i va dir d’ella que és una de les actrius més "sobrevalorades" de Hollywood, en resposta al discurs de la intèrpret a la gala dels Globus d’Or, en el qual va criticar durament el magnat sense esmentar-ho pel seu nom.

"Meryl Streep, una de les actrius més sobrevalorades a Hollywood, no em coneix però em va atacar ahir a la nit als Globus d’Or", va comentar Trump en el seu compte de Twitter, en la que també va afirmar que la intèrpret és una "lacaya" de l’excandidata presidencial demòcrata Hillary Clinton, derrotada en les eleccions de novembre pel magnat.

A més, Trump va tornar a negar als seus tuits haver-se burlat d’un reporter discapacitat del The New York Times durant la campanya electoral i va acusar de nou als mitjans "deshonestos" de sostenir el contrari.

A la gala d’entrega dels Globus d’Or celebrada diumenge a la nit, Streep va rebre el premi honorífic Cecil B. DeMille a tota la seua carrera i va fer del seu discurs d’acceptació un al·legat contra Trump, sense si més no esmentar el seu nom.

L’actriu es va referir en la seua intervenció a un acte de campanya de Trump de novembre de 2015 en el qual el llavors aspirant a la candidatura presidencial republicana va semblar burlar-se d’un reporter discapacitat del Times.

"Em va trencar el cor quan ho vaig veure i encara no puc treure-me'l del cap, perquè no era una pel·lícula. Era la vida real", va remarcar Streep sobre això.

Després de la gala, en una breu entrevista telefònica amb The New York Times, Trump va reiterar que no s’estava "burlant de ningú", sinó "qüestionant un reporter que s’havia posat nerviós perquè havia canviat la seua història".

"La gent continua dient que pretenia burlar-me de la discapacitat el periodista, com si Meryl Streep i d’altres poguessin llegir la meua ment, i jo no vaig fer res semblant", va defensar Trump.

El president electe va assegurar, a més, no estar sorprès pels atacs de Streep, en recordar que l’actriu va participar en la Convenció Demòcrata que va nominar el juliol passat a l’exsecretària d’Estat Clinton com a candidata a la Casa Blanca.

El discurs de Streep a la gala dels Globus d’Or va fer furor a les xarxes socials per la seua defensa dels estrangers i el seu rebuig de la violència.

"Tots els que som en aquesta sala pertanyem a alguns dels sectors més vilipendiats, Hollywood, estrangers i premsa", va començar amb energia la protagonista d’"Out of Africa" (1985).

Streep va enaltir el cosmopolitisme del cinema, repassant ràpidament alguns actors nascuts fora dels EUA, i va agregar que "Hollywood està ple d’estrangers, de forasters."

"L’únic treball d’un actor és treure a la llum la vida de persones diferents (...) Si expulsen els estrangers només veurem futbol i arts marcials", va assegurar la intèrpret, que va afegir que "la falta de respecte provoca més mancada de respecte i la violència incita a la violència".

Streep també va advocar per la necessitat d’un periodisme fort i independent: "Necessitem que la premsa defensi i tregui a la llum totes les històries, que facin que els poderosos responguin dels seus actes. Tots hem de donar suport als nostres periodistes perquè els necessitarem".