Un segle després de la seua mort honren Buffalo Bill, pare del Xou de l’Oest

Allunyat de la imatge d’aventurer i excels tirador, el llegendari Bufallo Bill va morir fa cent anys d’una malaltia renal i convertit en un d’èxit empresari del món de l’espectacle.

Conscient que "la gent de la seua època probablement no visitaria l’oest del país ni veuria en persona les meravelles d’aquesta regió, William Frederick Cody (el seu veritable nom) va acceptar el desafiament de portar l’Oest al món", va dir a Efe Steve Friesen, director del Museu i Tomba de Buffalo Bill a Golden, Colorado.

Cody (1846-1917) va ser "un fill de l’Oest nord-americà que va estimar molt al seu país", tant que va crear "El Salvatge Oest de Buffalo Bill", un espectacle que va realitzar gires pels Estats Units, Canadà i també per Europa.

Aquest espectacle va servir perquè molta gent "per primera vegada, tingués l’oportunitat de veure veritables texans nord-americans i mexicans", va comentar Betsy Martinson, directora de programes de l’esmentat museu, dependent de la Ciutat de Denver.

Cody, considerat per molts com el personatge més icònic en la història de Colorado i zones veïnes, va començar la seua carrera treballant com a explorador per a l’Exèrcit dels Estats Units i després va ser genet amb Pony Express, una companyia de missatgeria. Només després es va dedicar a l’espectacle.

El 1869, per exemple, Cody va participar d’una batalla entre el Cinquè Regiment de Cavalleria i un grup de nadius sioux que havien deixat Kansas per arribar al que avui es coneix com a Summit Springs, a Wyoming.

En aquell moment Cody treballava per al General Eugene Carr i tenia el seu comandament un batalló de nadius de la tribu Pawnee.

Però va ser només després, amb el seu Wild West Show, quan es va transformar en una figura "gairebé mitològica l’impacte del qual a Colorado i als Estats Units és encara difícil d’estimar" a causa que aquest espectacle "va representar el 'somni americà' d’anar a una terra plena d’atractius i d’aventura en comptes de passar tot el dia en una oficina o una fàbrica", va comentar Friesen.

Per això, un segle després de la seua mort a Denver, diversos museus i institucions culturals de Colorado han iniciat un homenatge a Buffalo Bill que durarà tot un any.

Durant una gira per Europa, Cody va quedar tan impressionat amb les cultures que ell mateix estava coneixent que en poc temps va començar a incorporar-les al seu espectacle, contractant genets cosacs, llancers irlandesos o genets àrabs.

"Ell els va portar a tots ells als Estats Units perquè els nord-americans coneguessin el món", va puntualitzar Martinson.

I en aquest procés, el món va conèixer Buffalo Bill, convertit en l’emblema de l’Oest Nord-Americà.

Un segle després de la seua mort, del 8% al 14% dels que visiten la seua tomba provenen de fora dels Estats Units.

Però la seua popularitat amb freqüència oculta aspectes de la seua humanitat, com que va ser un dels primers en oposar-se a la matança massiva de búfals i en denunciar públicament el que ell va qualificar com "una gran atrocitat".

A més era un gran amic dels nadius americans i va defensar els seus drets davant dels legisladors a Washington DC.

"Els nadius Lakota en el seu xou el respectaven i el consideraven un veritable amic en qui podien sempre confiar cada vegada que necessitaven alguna cosa", va afirmar Martinson.

I a més va demostrar "un respecte sense igual envers les dones".

"Amb freqüència va expressar que les dones havien de tenir no només les mateixes oportunitats que els homes, sinó també el mateix salari. I quan les dones van iniciar la seua campanya per obtenir el dret al vot, Cody va parlar clarament a favor d’aquesta campanya", va dir Martinson.

Cody va morir a la seua llar a Denver, però el seu desig era ser enterrat en una muntanya a l’oest de la ciutat, Lookout Mountain, des d’on, mirant cap a l’est, es té una impressionant vista de les prades de Colorado en les que va passar gran part de la seua vida.

Però aquest desig no va poder ser complert immediatament, ja que per realitzar l’enterrament va caldre esperar l’arribada de l’estiu, perquè el terra no estigués congelat. Per això, durant diversos mesos, el cos de Cody va estar en una funerària de Denver.

Finalment va ser enterrat el 3 de juny de 1917.

Aquella funerària és avui un restaurant mexicà, Lola, que avui realitzarà una "vetlla" en homenatge de Cody, que, en realitat, serà un sopar formal "perquè la gent conegui la connexió entre Buffalo Bill i aquest edifici".

El museu que porta el seu nom celebrarà el seu naixement el 3 de febrer i hi haurà una cerimònia especial el 3 de juny en commemoració del seu sepeli.

"Va ser realment un visionari que sempre va mirar al futur", va concloure Friesen.