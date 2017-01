Internet, el paradís de la nova poesia per a joves

Un nou fenomen sorgit a la xarxa converteix l’escriptura en vers en una nova forma d’expressió de la mà de noms com Marwan, Irene X, Loreto Sesma o Carlos Salem, alguns dels nous poetes que inunden internet i porten els seus èxits a editorials i botigues de llibres.

Tan intensa com fresca, aquesta tendència ha encomanat a un públic jove i no tan jove el plaer per la poesia; una nova poesia que, després d’esclatar a les xarxes socials, sadolla diàriament aquest nou públic, àvid de versos que parlin de quotidianitat. Perquè així és la lírica d’internet: quotidiana, senzilla i directa, fidel a temes atemporals com l’amor i el sexe.

Aquells joves que llegien Federico García Lorca o a Miguel Hernández al col·legi o a l’institut tornen ara al vers però atrets per una nova forma i un nou mitjà que els arrossega fins festivals, lectures en grup i recitals.

Un dels màxims exponents d’aquesta nova generació de poetes és el també cantant Marwan, un madrileny de pare palestí que reuneix en cada concert o recital a milers de persones i que ha estat acompanyat d’artistes amb una carrera ja consolidada com Pedro Guerra, Jorge Drexler i Ismael Serrano.

Amb el seu últim llibre, "Todos mis futuros son contigo" (Planeta), Marwan va fregar les 60.000 còpies venudes, segons informa la pàgina web de l’artista, motiu pel qual ha rebut diverses ofertes d’editorials que volen publicar les seues creacions.

Una altra escriptora que encapçala les llistes dels llibres de poesia més venuts a Espanya és Elvira Sastre, una jove de Segòvia resident a Madrid que supera els 60.000 seguidors a Twitter i que compta ja amb quatre poemaris publicats.

Un fet similar passa amb Irene X, una jove escriptora de 26 anys que omple el seu blog de versos i cançons on expressa les idees amb què conquereix milers de lectors joves i adolescents. La seua legió de seguidors supera a Twitter els 55.000 i compta ja amb tres llibres: "El sexo de la risa", "Grecia" i "No me llores".

Una altra de les plataformes on més presència té la nova poesia és YouTube, com demostra Loreto Sesma, una escriptora que, amb només 20 anys i tres llibres publicats, comparteix als seus més de 130.000 seguidors poemes recitats en vídeo.

Tots ells, joves amb talent, han pogut presenciar com tota una generació de nadius digitals devora els seus escrits i poesies mentre es mouen de manera incessant per la xarxa.

Amb una trajectòria més important, l’argentí Carlos Salem (Buenos Aires, 1959), escriptor, poeta i periodista, ha trobat també el seu buit a l’escenari digital, aquest en el qual triomfa amb molts dels seus poemes, recollits en llibres com "Si dios me pide un bloody mary (2008), "Orgía de andar por casa"(2009), "Memorias circulares del hombre-peonza" (2010), "Follamantes" (2014) i "24 incendios" (2016).

A Salem, qui també ha escrit diverses novel·les i una obra de teatre, li segueixen més de 56.000 usuaris de Twitter, molts d’ells, admiradors de la denominada "poesia des de l’smartphone"

Juntament amb el sesmentats, podrien estar altres noms com Diego Ojeda ("Mi chica revolucionaria"), Srt. Bebi ("Amor y asco"), Sergio Carrión ("En un mundo de grises"), Escandar Algeet ("Alas de mar y prosa"), Carlos Miguel Cortés ("Intranerso") i David Martínez 'Rayden' (Herido diario), entre molts d’altres.

Parlem, per tant, d’una àmplia generació de noves "estrelles dels versos" i exponents de noves formes de poesia que han sabut fer ús del poder de les xarxes socials per convertir a aquest gènere literari en un nou bum. Una altra cosa és que tot sigui bo.

Als membres del sector més ortodox de la lírica, que en algunes ocasions han criticat aquests nous poetes, els han sortit uns nous competidors els noms del qual, sembla, continuaran ressonant en llibreries, recitals de poesia i xarxes socials.

És un fet, per tant, que la poesia (moda o no) ha guanyat terreny digital a la prosa en els últims anys i que respondre a la famosa qüestió de Béquer: "Què és poesia?" es torna avui més difícil que mai.