Lleida continua internacionalitzant la figura de Granados el 2017

La Paeria presenta la programació de l'Any Granados, amb la producció de 'Goyescas' i una exposició sobre el músic

Lleida continua difonent l’obra i la figura del músic i compositor lleidatà Enric Granados aquest 2017 en el marc de l’Any Granados amb un programa d’actes del qual destaquen la producció de l’òpera Goyescas i l’exposició “Granados, de París a Goya”. L'alcalde, Àngel Ros, ha remarcat aquest dimecres que la difusió de la seva obra arreu contribueix a posicionar el panorama musical de Lleida i ha recordat algunes de les actuacions que s’han fet durant el 2016, com l’acte commemoratiu al Palau de la Generalitat, el concert a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, els concerts al Palau de la Música Catalana, a l’Auditori de Barcelona o al Liceu. .Ros ha destacat la implicació de l’Auditori així com del conjunt de professionals i entitats, no només de la ciutat, que han participat en l’Any Granados.Així, després de l’èxit de l’òpera “Follet”, destaca la producció de “Goyescas”, que és l’obra més coneguda del repertori del compositor lleidatà per seguir celebrant els 100 anys de la seva mort (2016) i els 150 del seu naixement (2017). Compta amb quatre solistes: la lleidatana Marta Infante (mezzosoprano), Àngel Òdena (baríton) –que és resident a Lleida-, Carme Solís (soprano) i Albert Montserrat (tenor). La interpretació va a càrrec del Cor Bruckner, dirigit per Julia Sesé, i de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell. Llorenç Corbella està a la direcció d’escena.Un altra proposta rellevant és l’exposició “Granados, de Paris a Goya”, que es farà del 19 de gener al 30 d’abril al Museu de Lleida, amb Joaquim Rabaseda com a comissari, que recull la vida i obra del músic, des dels anys de l’estudi a la capital francesa fins a les últimes composicions inspirades en Goya.En el marc de laper a aquest 2017, l’Auditori Municipal Enric Granados acull 12 concerts del programa, amb 2 actuacions de José Menor -pianista resident de l’Auditori-, i el concert de la soprano Marta Infante.L’oferta pedagògica passa, entre altres, per “El Petit Piano”, producció pròpia que es va estrenar en el marc de la Fira de Titelles 2016, i la cantata “Follet a la cova del Diable”, que implica més de 600 alumnes del conservatori i de diferents escoles de la ciutat, sent el una adaptació per a públic familiar del Follet (reestrenada a l’Auditori al febrer de 2016).El 27 de juliol es farà un acte commemoratiu del naixement d’Enric Granados.