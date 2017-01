Una cinquantena d'alumnes de Lleida al concurs Ficcions

És una prova de creació literària per a joves de 14 a 18 anys

Un total de 51 alumnes de 12 centres educatius de la província de Lleida participen al concurs de creació literària Ficcions, enfocat a joves de 14 a 18 anys. L’és, per ara, el centre més participatiu de la província en aquesta novena edició del certamen, que compta amb més de 1.000 inscrits.Les inscripcions per participar al certamen de creació literària es van activar el 2 de novembre i segueixen obertes per a qualsevol alumne dea través de la pàgina web:El concurs “Ficcions, l’aventura de crear històries” està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cursin 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, creada per l’, buscaa a la vegada quePrenent cinc inicis de novel·la (‘Olor de colònia’ de Sílvia Alcàntara, ‘L’aniversari’ d’Imma Monsó, ‘El nom del vent’ de Patrick Rothfuss, ‘L'aire que respires ‘de Care Santos i ‘L'altre costat de l'infern’ de Jordi Sierra i Fabra), els participants han d’escriure unseguint el calendari d’entrega. La participació pot ser individual i/o en grup de fins a tres persones.A partir del, un jurat format per persones vinculades al món literari i de l’educació s’encarregarà d’escollir els guanyadors i els finalistes. Amb motiu del 20è aniversari de l’AMIC, el veredicte es farà públic en un acte a La Pedrera de Barcelona on es farà l’entrega dei on hi podran assistir tant alumnes finalistes com familiars i professors. Els primers premis seran un iPhone o una Play Station per a cada membre del grup guanyador, també es lliuraran premis territorials per a les millors històries de cada zona i es premiarà al professor/a més motivador/a.En la darrera edició hi van participar. Aquesta xifra suposa un increment del 80% respecte a l’edició del 2014, un fet que volem agrair tant a la participació dels alumnes com a la motivació del professorat.