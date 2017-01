Vila no preveu una "intervenció policial imminent" al Museu de Lleida per les obres de Sixena

Actualitzada 20/01/2017 a les 14:15

La visita d'aquest divendres al Museu de Lleida. Amado Forrolla

"No sé què li fa pensar que podria ser imminent una intervenció policial". Així ha respost el conseller de Cultura, Sant Vila, a la pregunta al respecte de SEGRE, amb motiu de l'últim revés judicial, ja que el jutjat Osca ha desestimat aquesta setmana el recurs de la Generalitat per evitar el trasllat de les 44 obres del Museu de Lleida a Sixena.



El conseller ha fet aquestes declaracions durant l'acte de presentació de l'adquisició per part del departament de Cultura d'una col·lecció de ceràmica lleidatana del segle XVII que es diposita al Museu de Lleida en el marc del programa 'Compromís per l'Art i el Patrimoni de Lleida'.



La col·lecció està formada per 24 peces i té un valor de 90.000 euros.